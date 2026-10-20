Revista 139

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2. Nota de tapa
Confianza perdida con vientos en contra. Las crisis financieras recurrentes, la inflación, la volatilidad del peso uruguayo frente a monedas extranjeras, ha llevado a muchas personas a buscar alternativas más seguras para proteger su poder adquisitivo. A esto se agrega hoy una fuerte suba del precio del petróleo y de las tasas de interés en USA que afectarán las finanzas públicas y alejarán inversores. Juan Carlos Protasi
Sebastián Pérez (CIU): Industria crecerá 1% en 2026. Fabian Villella
9. Economía y Política
Brasil: ¿Qué se puede esperar de una victoria final de Bolsonaro?
Impactos de la Reserva Federal y Perspectivas en América Latina. Entrevista a Alberto Bernal Chief Emerging Markets XP Securities
BCU en la disyuntiva: el BCU enfrenta dos riesgos opuestos: subir la TPM para sostener el carry trade, frenar a una economía debilitada, o mantenerla y aceptar el riesgo de desarme del carry trade, pero disminuyendo el costo del dinero. Pablo Fuchsberger
Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre Agosto-Setiembre 2026.
Sucedió en la economía: Principales hechos que sucedieron en el bimestre Agosto-Setiembre 2026.
20. Finanzas Personales
Mercados internacionales: Goldman Sachs prevé anvances más moderados de las bolsas
¿Cómo impacta la venta masiva de bonos estadounidenses?
La Crisis Inversa, qué es y cómo se genera: La burbuja y el peligro actual no está donde la mayoría de la gente piensa. En la próxima crisis, lo que sucederá es que el valor del dinero se está devaluando y los precios van a subir de forma súbita, pero no porque estemos en una burbuja.
28. Inversiones alternativas
Inversión Inmobiliaria: Actualmente es más accesible comprar un inmueble que hace diez años atrás
Aumenta el precio de la tierra: El mercado inmobiliario rural uruguayo se encuentra en el cruce de tres fuerzas convergentes. Mayid Sader Neffa
Punta del Este: Dos locomotoras van a empujar la actividad futura. Entrevista a Juan Carlos Sorhobigarat
37. Agenda Privada
¿Por qué el socialismo nunca muere? La fuerza
de las ideas frente a la evidencia. por Carlo Graziani¿apocalipsis o transformación?
Fundamentos ideológicos y caracteres de la revolución norteamericana. Juan Carlos Gomez
China: Situación Real Económica y Social. Juan
Fernandez
“Nadie vio venir la penicilina”
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