Revista 139

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2. Nota de tapa

Confianza perdida con vientos en contra. Las crisis financieras recurrentes, la inflación, la volatilidad del peso uruguayo frente a monedas extranjeras, ha llevado a muchas personas a buscar alternativas más seguras para proteger su poder adquisitivo. A esto se agrega hoy una fuerte suba del precio del petróleo y de las tasas de interés en USA que afectarán las finanzas públicas y alejarán inversores. Juan Carlos Protasi

Sebastián Pérez (CIU): Industria crecerá 1% en 2026. Fabian Villella

9. Economía y Política

Brasil: ¿Qué se puede esperar de una victoria final de Bolsonaro?

Impactos de la Reserva Federal y Perspectivas en América Latina. Entrevista a Alberto Bernal Chief Emerging Markets XP Securities

BCU en la disyuntiva: el BCU enfrenta dos riesgos opuestos: subir la TPM para sostener el carry trade, frenar a una economía debilitada, o mantenerla y aceptar el riesgo de desarme del carry trade, pero disminuyendo el costo del dinero. Pablo Fuchsberger

Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre Agosto-Setiembre 2026.

Sucedió en la economía: Principales hechos que sucedieron en el bimestre Agosto-Setiembre 2026.

20. Finanzas Personales

Mercados internacionales: Goldman Sachs prevé anvances más moderados de las bolsas

¿Cómo impacta la venta masiva de bonos estadounidenses?

La Crisis Inversa, qué es y cómo se genera: La burbuja y el peligro actual no está donde la mayoría de la gente piensa. En la próxima crisis, lo que sucederá es que el valor del dinero se está devaluando y los precios van a subir de forma súbita, pero no porque estemos en una burbuja.

28. Inversiones alternativas

Inversión Inmobiliaria: Actualmente es más accesible comprar un inmueble que hace diez años atrás

Aumenta el precio de la tierra: El mercado inmobiliario rural uruguayo se encuentra en el cruce de tres fuerzas convergentes. Mayid Sader Neffa

Punta del Este: Dos locomotoras van a empujar la actividad futura. Entrevista a Juan Carlos Sorhobigarat

37. Agenda Privada

¿Por qué el socialismo nunca muere? La fuerza

de las ideas frente a la evidencia. por Carlo Graziani¿apocalipsis o transformación?

Fundamentos ideológicos y caracteres de la revolución norteamericana. Juan Carlos Gomez

China: Situación Real Económica y Social. Juan

Fernandez

“Nadie vio venir la penicilina”

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