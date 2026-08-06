Revista 138

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2. Nota de tapa

Alertas sobre la perspectiva fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo y la calificadora de riesgos Moodys advierten sobre la incertidumbre de los ingresos fiscales proyecta- da defendida por el Ministerio de Economía. La rigidez estructural del gasto público debido a la indexación de las pasividades y de los salarios, al aumento de los vínculos con el Estado y del servicio de la deuda impide la reducción del déficit público. Juan Carlos Protasi

Entrevista a Alejandro Stipanicic: La fusión de ANCAP con UTE es “inevitable y conveniente” para Uruguay. Fabian Villella

9. Economía y Política

La Campaña Electoral y las Estrategias Asistencialistas en Uruguay: El dúo Sanchez-Oddone ponen en marcha la estrategia populista para ganar las próximas eleccio- nes, el primero reparando techos y baños y el segundo entregando 10.000 pesos por niño a las familias más pobres durante los próximos tres años.

Asumió Keiko Fujimori como presidenta de Perú: tras ganar en segunda vuelta a Roberto Sánchez y en su cuarto intento electoral Fujimori calificó a Milei y Trump como sus dos aliados clave de cara a su gobierno. Milei enfatizó la sintonía entre ambos proyectos sobre tres ejes: crecimiento económico desregulado, defensa de las libertades individuales, y combate al crimen orga- nizado transnacional

La Reserva Federal no subió la tasa de interés: la cre- dibilidad de la Warsh se pone en dudas

Qué pasará con el dólar luego de la reunión de la Fed y con la crisis de Japón: no es posible contar una historia sobre el aumento de los rendimientos a largo plazo si la inflación se comporta tan bien como lo es actualmente. Sin embargo, está perfectamente bien contar una historia sobre la debilidad del dólar y la crisis de Japón.

Misión imposible: Si hay algo en lo que todos los uru- guayos estamos de acuerdo, desde la izquierda a la derecha, es que nos conviene agregar valor a nuestras producciones. Sin embargo, es evidente que avanzamos en sentido contrario. Luis Romero Alvarez

Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre Junio-Julio 2026.

Sucedió en la economía: Principales hechos que suce- dieron en el bimestre Junio-Julio 2026.

21. Finanzas Personales

Mercados internacionales: Tecnológicas gastarán USD 2,4 billones en Inteligencia Artificial

Mercado de bonos en Uruguay. Descienden los valores de bonos en UI.

Alan Greenspan defendió durante años la desregu- lación financiera, convencido de que los mercados podían autorregularse. Tras la crisis de 2008, reconoció que había subestimado los riesgos de la falta de con- troles y confiado en exceso en la autorregulación de las instituciones financieras, por Carlo Graziani

La diversificación es un principio ampliamente acepta- do en las inversiones, pero llevada al extremo puede traducirse en resultados mediocres. Pablo Fuchsberger

34. Inversiones alternativas

Inversión Inmobiliaria: El mercado inmobiliario en el Inte- rior del país en 2026 se encuentra estable, confirmando el aumento de transacciones aparentes en todo el país.

Donde invertir tus ahorros: la verdadera protección patrimonial requiere de estudiar diferentes opciones de inversión, diversificar en la medida de las posibilidades de cada uno y ajustar nuestro nivel de vida y así tener una buena defensa para el partido de nuestra vida. Mayid Sader Neffa

40. Agenda Privada

El empleo frente a la inteligencia artificial: ¿apocalipsis o transformación?

Uruguay: el país del cambio siempre limitado. Juan Carlos Gómez

Inteligencia artificial: Derechos de autor, Premio Nobel. Cecilia Vallejo

Uruguay: Desafíos para crecer. Una introducción al libro recientemente editado. Juan Carlos Protasi

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