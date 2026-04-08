Revista 136

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2. Nota de tapa

El gobierno enfrenta dificultades económicas serias. Los próximos años serán difíciles para la administración de Orsi, suba del petróleo e insumos, sequía y caída del consumo y la inversión.

La nueva realidad geopolítica del mundo y de la región con una crisis energética por delante, plantea un claro desafío, sobre todo porque no existe la posibilidad de que el Frente Amplio, demuestre cómo puede ser una adaptación exitosa para la izquierda al nuevo esquema geopolítico. Juan Carlos Protasi

Entrevista Central a Julio Lestido Presidente Cámara de Comercio y Servicios. Fabian Villella

8. Economía y Política

Shocks Petroleros, Vulnerabilidad y Resiliencia: La economía uruguaya, como pequeña economía abierta e importadora neta de energía, ha estado históricamente expuesta a shocks externos derivados de aumentos en el precio del petróleo. Se analizan tres episodios históricos relevantes —la crisis de 1973,

a Guerra del Golfo de 1990 y los shocks recientes de 2008 y 2022— y extrae lecciones para evaluar el impacto potencial del shock actual.

Por qué un cambio de régimen en Irán transformaría los mercados energéticos mundiales Una de las industrias petroleras más grandes del mundo ha estado estrangulada durante años por sanciones internacionales. Pero detrás del peligro se esconde una promesa. Si la lucha conduce a un cambio de régimen en Irán —una perspectiva que aún no es segura—, algún día podría restablecer los mercados energéticos mundiales.

La Reserva Federal mantuvo la tasa pero próximamente podría subirla. El shock petrolero amenaza con prolongar la lucha de años de la Reserva Federal para reducir la inflación. La Fed podría subir la tasa aun con el elegido nuevo presidente de la Fed.

Entrevista a Alberto Sayagues sobre medidas del gobierno: “Por supuesto que se puede lograr más de agilidad y eficiencia, pero todos sabemos que “un poco más” no es suficiente”

La exportación de servicios. Lo que está sucediendo en la industria de exportación de software y sobretodo lo que sucederá con la mayoría de los 15.000 empleos que quedan en pie en los próximos 3 años, es parte de un tsunami que se acerca a nuestras costas (y a las de todos los países) a grandísima velocidad. Luis Romero Alvarez

Crecimiento económico y tamaño del Estado: China, Corea del Norte y Corea del Sur. Carlo Graziani

Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre Febrero-Marzo 2026.

Sucedió en la economía: Principales hechos que sucedieron en el bimestre Febrero-Marzo 2026.

26. Finanzas Personales

Mercados internacionales: Mercados accionarios dependerán de precios del petróleo

La clave para la riqueza: Construir en lugar de ahorrar.

Los peligros ocultos del oro: ¿una trampa financiera hacia

2026? Porqué esta euforia, esta sensación de dinero fácil y seguro? puede ser una trampa. Para entender lo que puede pasar en 2026, tenemos que mirar a lo que pasó en los últimos cien años. La regla es increíblemente simple: el oro sube cuando el mundo entra en pánico. Es un barómetro del miedo. Cada vez que el sistema se rompe, el oro se dispara.

33. Inversiones alternativas

Inversión Inmobiliaria: Aumentan ligeramente transacciones y precios de inmuebles en Montevideo. Dentro del escenario de estabilidad del mercado inmobiliario considerado a nivel país, durante los últimos meses se observó un ligero aumento de las transacciones reales (deflactadas) y también en dólares.

La tierra en Uruguay: Entre la lógica productiva y el refugio de valor. Mayid Sader Neffa

38. Agenda Privada

La india: sociedad y cultura milenarias en pleno desarrollo en el siglo xxi. Juan Carlos Gomez

¿India próxima Potencia Mundial? por crecimiento de su PBI,

Volumen de su Población en 2025 — que superó a China como país más poblado del Mundo — cantidad de personas en edad de trabajar, edad media de 28 años de su población, que en 10 años pasó del 10° al 5° lugar por el tamaño de su PBI y el FMI prevé que será en 2027 la 3ª. Economía del Mundo con un PBI mayor a U$S 5 Billones, superando a Japón y Alemania..

Juan Fernández

Usar la Inteligencia Artificial en forma inteligente. Pablo Fuchsberger

Estado de la Técnica o del Arte o del Arte Previo. Se refieren no al arte como referencia a artistas, escultores o pintores, sino a la búsqueda previa de antecedentes al registro de una patente. Se engloba con estas expresiones, todo lo que ya es conocido respecto a las invenciones, y que le restarían su característica de novedosa y su nivel para ser patentable. Cecilia Vallejo

¿Porqué cierran las empresas? Siempre ha habido y seguramente habrá cierres de empresas. En esta instancia surge como evaluación que existe una fuerte influencia de aspectos del marco macroeconómico y político, tanto internacional como local, incluyendo en este caso la confianza que el Gobierno le pueda trasmitir a los responsables de las inversiones y de la continuidad de los negocios en Uruguay. Ricardo Villarmarzo

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