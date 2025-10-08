Revista 133

VER REVISTA ONLINE AQUI

2. Nota de tapa

No se puede bajar la inflación de modo permanente sólo con política monetaria: si el Gobierno no tiene fondos para pagar el déficit fiscal, sólo va a empeorar la situación endeudándose a tasas reales positivas ya que deberá enfrentar un déficit parafiscal. La forma de bajar la inflación de modo permanente es reduciendo el déficit fiscal. Juan Carlos Protasi

Entrevista Central: La agenda de Uruguay frente al nuevo proteccionismo global. Entrevista a Marcel Vaillant. Por Victoria Mujica

7. Economía y Política

La Fed bajo cuarto punto la tasa. Las preocupaciones sobre una desaceleración del mercado laboral prevalecieron sobre el nerviosismo por la inflación

Acerca del secreto bancario: Nuevamente se incorpora a la agenda política la discusión y los cambios propuestos al tema Secreto Bancario y cada tanto, nos replanteamos como sociedad la pertinencia o no de este asunto. Discutir cambios que no perjudiquen a los clientes, que no socaven su intimidad personal, pero que no sean fuente de atropellos y persecuciones infundadas, es el desafío que queda por delante. Eduardo Nollenberger

Argentina: Trump lanzó un salvavidas evitando una crisis antes de las elecciones, pero el futuro es una incógnita

Crecimiento económico y tamaño del Estado – El caso de la Unión Soviética 1917 – 1928. Carlo Graziani

Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre Agosto-Setiembre 2025.

Sucedió en la economía: Principales hechos que suce- dieron en el bimestre Agosto-Setiembre 2025.

22. Finanzas Personales

Mercados internacionales: Se estima que continuarán alzas en los mercados a pesar de sobrevaloración

Crece interés por inversiones sostenibles. Fabián Villella

Mercado en modo euforia, ¿compro un poco mas o un poco menos?: La fase euforia parece haberse instalado en el mercado accionario. Es difícil resistirse. Especialmente cuando cualquier amague a corregir es sofocado

por una manada de compradores. Michel Bomsztein. – Socio de B&S consultores en estrategia patrimonial

Huir del dinero. El acumular capital en una moneda que expande su emisión sin ningún tipo de restricción, lleva a que se confisque gran parte del ahorro intergeneracional de los individuos que han acumulado esfuerzo a través del ahorro en la moneda devaluada. Mayid Sader Neffa

33. Inversiones alternativas

Inversión Inmobiliaria: Se requiere menor esfuerzo económico para comprar un inmueble

Punta del Este: El mercado está amesetado pero sin perder el vigor. Entrevista a Juan Carlos Sorhobigarat Director de Inmobiliaria Terramar y Presidente de Destino Punta del Este

38. Agenda Privada

Un poco de historia: Cambios en la economía. Juan Carlos Gomez de Castro

Los enemigos de la realidad: Durante más de dos siglos, la política occidental se organizó en torno a un eje que parecía inamovible: derecha e izquierda. Pero hoy, ese marco perdio sentido. El verdadero corte político actual es entre quienes miran la realidad de frente, y quienes prefieren negarla o distorsionarla. Historicus

Armani un emporio de marcas. Cecilia Vallejo

Historia de una visión que se tornó misión – contribuir al mundo desde el transporte urbano. Ernst Strickler

GPT-5: ¿Tan competente como un humano?