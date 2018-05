Portfolio 87, Abril-Mayo 2018

VER REVISTA ONLINE AQUI

2. Nota de tapa

A poner las barbas en remojo: Un crecimiento del 50%, de las personas con problema de empleo, bien puede explicar el descontento que se refleja en las encuestas para el oficialismo.

Juan Carlos Protasi

4. Entrevista Portfolio

“La apertura comercial no es un tema de derecha o de izquierda; es de sentido común” Entrevista a Ignacio Bartesaghi. Gonzalo Charquero

6. Economía y Política

Endurecimiento de la Fed, sería peor para las bolsas que la guerra comercial con China. Se espera que un fortalecimiento de la economía norteamericana presione a más alzas de la tasa de interés, lo que provoca mayor volatilidad y menores expectativas de inflación. Research de Portfolio

Guerra comercial EE.UU vs China. Trump no parece buscar guerras comerciales sino más bien lograr algunas mejoras en el intercambio comercial, haciendo más sustentable la evolución de su deuda pública. Jorge Buscio

Entrevista a Eduardo Blasina: “Perspectiva agropecuaria no es mala pero va a quedar gente por el camino”. Redacción de Portfolio

Macri: Gradualismo riesgoso promete resultados mediocres. Si bien se juzga positivamente el gradualismo de Macri, no debe olvidarse que su estrategia no está exenta de que una exitosa resistencia sindical, o aumentos fuertes y acelerados en la tasa de interés en dólares produzcan inconvenientes muy fuertes en

su programa. Juan Carlos Protasi

Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre Febrero-Marzo. Fabián Villella

Sucedió en la economía: Principales hechos que sucedieron en el bimestre Febrero-Marzo. Fabián Villella

Entrevista a Didier Operti: Uruguay debe cuidar su compromiso con los valores occidentales a la hora de firmar un eventual acuerdo comercial con China. Fabián Villella

23. Mercados Financieros

Bolsas mundiales operaron con fuerte volatilidad. Fabián Villella

Bonos del Tesoro operaron a la baja por suba de tasas en EEUU Fabián Villella

Análisis Técnico: Análisis fundamental vs. Análisis Técnico. Carlo Graziani

31. Empresariales

Lanzamientos y eventos

33. Economía Real

Inversión Inmobiliaria: Dólar planchado y aumento del ingreso real hacen más accesibles los inmuebles a las familias. Research de Portfolio

El año 2018 será mejor que el 2017 en el mercado inmobiliario. Bado & Asociados/Sotheby´s International Reality

El conflicto del campo: La rentabilidad del negocio vs el patrimonio rural. Es un reclamo que; por un lado, exige disciplina fiscal al gobierno y por otro, se circunscribe a un reclamo de empresas (familiares o no) con altas dotaciones de capital y que no gozan de ingresos que correspondan con sus patrimonios. Mayid Sáder Neffa.

40. Agenda Privada

Invertir en Paraguay, por qué? Análisis impositivo muestra las ventajas frente a Uruguay. Carlos Amaral

Uruguay 2018: el dólar otra vez en la historia. Desde que tenemos memoria, la moneda norteamericana ha sido un referente de preocupación para la población uruguaya. Juan Carlos Gomez

Reflexiones sobre el gasto público. No existe la alternativa de ajuste del Estado versus seguir igual. No se sigue igual. Si no ajusta el Estado, lo hace el privado. Miguel Levy

Comienzan los frios y surge la interrogante sobre la utilidad de vacunarse contra la gripe. ¡Hay que vacunarse! Por Margarita Diaz

