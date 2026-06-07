Revista 137

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2. Nota de tapa

El control de la inflación. El control de la autoridad monetaria sobre la inflación es muy limitado, si los déficits de la Tesoreria no pueden financiarse únicamente mediante la emisión de nuevos bonos, la autoridad monetaria se ve obligada a crear dinero y tolerar una mayor inflación. Juan Carlos Protasi

Robert Silva expresidente del Codicen señaló que “hay un marcado retroceso” en materia educación y agregó que “el gobierno ha sido la expresión de los sectores más radicales, particularmente de los sindicatos. Fabian Villella

7. Economía y Política

¿La guerra Usa-Iran busca reestructurar el orden ener- getico mundial? Existe la posibilidad de que Trump se haya equivocado. Pero también es posible que esta guerra sea parte de una estrategia geopolítica muy calculada, que tiene como objetivo restructurar el orden energético global, donde EEUU sustituirá a los países del Golfo como suministro fiable de energía

Asumió el nuevo presidente la Fed. Kevin Warsh enfrentará importantes desafíos. La combinación de presiones inflacionarias globales, un mercado laboral firme y la voracidad fiscal de la Tesorería restringen su margen de maniobra para reducir la tasa de Fondos Federales y el Balance de la Fed.

¿Ante un próximo boom de commodities? Algunos analistas entienden que podría haber comenzado el mayor superciclo de materias primas de nuestra generación.

Aparecen una vez cada varias décadas. Pasó durante la revolución industrial. Pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Pasó con la urbanización de China a fines de los 90.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Representa una oportunidad histórica para la economía uruguaya que pasará a tener acceso preferencial a un mercado que representa alrededor del 18% de las importaciones mundiales, multiplicando por cuatro su alcance actual en términos de preferencias arancelarias.

Descontento por el rumbo del país: La política populista se agotó porque se “acabó la plata”. El País y la Nación: “El fin del relato de Uruguay”

Brasil: Perspectivas económicas y políticas

Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre Abril-Mayo 2026.

Sucedió en la economía: Principales hechos que suce- dieron en el bimestre Abril-Mayo 2026.

28. Finanzas Personales

Mercados internacionales: Goldman Sachs elevó target de S&P 500 a 8.000 puntos

Caen los bonos en el mundo con perspectivas alarmantes

This Time Is Different: ocho siglos de crisis financieras explicados por Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, por Carlo Graziani

36. Inversiones alternativas

Inversión Inmobiliaria: El mercado inmobiliario en Montevideo en 2026 se encuentra estable, con de- manda sostenida, precios altos y un ritmo moderado pero positivo.

De la tierra al ladrillo. Identificar la diferencia entre el rendimiento nominal de corto plazo y la verdadera preservación de valor a largo plazo es, lo que separa a un comprador de inmuebles de un estructurador de patrimonio. Mayid Sader Neffa

41. Agenda Privada

Los empresarios frente a la realidad del contexto Por Cr. Ricardo Villarmarzo

El motor energético del siglo XXI: Todo el mundo mira al petróleo por la situación que implica la guerra. Pero China ya empezó a controlar el nuevo petróleo con importantes decisiones: la electricidad

Florencia en la edad media tardía: cuna del pensamien- to político de occidente. Juan Carlos Gomez

Basta. La carrera de la inteligencia artificial quema billones de dólares persiguiendo una meta que nadie puede definir. Y el producto ya está listo. Pablo Fuchsberger

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