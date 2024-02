Revista 123

VER REVISTA ONLINE AQUI

Nota de tapa

¿Es posible un shock positivo de Argentina? Argentina tuvo innumerables planes antiinflacionarios y demostró no ser capaz políticamente de implementarlos. Milei está muy decidido llevar adelante una política de shock y si logra que el sistema político y la sociedad lo apo- yen es probable que no en mucho tiempo podamos recibir un shock que impacte positivamente en nuestro comercio, turismo e inversiones. Si no logra el apoyo político, debemos esperar una profundización de la crisis de nuestro vecino. Juan Carlos Protasi

Marcel Vaillant: “Si los partidos se alinean para concre- tar el TLC con China, las posibilidades de éxito serán mayores” Entrevista Por Victoria Mujica

Economía y Política

La Fed mantuvo sin cambios la tasa de Fed Funds. La Fed Funds se mantuvo en su objetivo en un rango de 5,25% a 5,5% y continuará reduciendo su conjunto de bonos del Tesoro, hipotecas y otros activos por 7,7 billones de dólares en alrededor de 80 mil millones de dólares al mes, continuando el proceso de “ajuste cuantitativo” que comenzó en junio de 2022.

Deflación en China, ¿debemos preocuparnos?. Paul Krugman afirma que “No nos gocemos con el tropie- zo económico de China, que puede convertirse en un problema de todos”

“El deterioro que tiene la situación argentina hace difícil en medio de una catástrofe establecer un pronóstico optimista.” Entrevista a Dr. Ricardo López Murphy

“El gobierno de Lacalle Pou es el más exitoso desde que volvió la democracia en 1985”. Entrevista a Dr. Alvaro Diez de Medina

Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre Diciembre-Enero 24.

Sucedió en la economía: Principales hechos que suce- dieron en el bimestre Diciembre-Enero 24.

Mercados financieros

Una simplísima estrategia de “trend following”. Cómo manejar las señales falsas. Carlo Graziani

Inversiones en la mira. Fabián Villella

Presupuesto mensual estimado de gastos. Se actualiza el valor del presupuesto al bimestre diciembre-enero 2024

Economía Real

¿Qué hacer con los ahorros? Las mayores rentabili- dades de las opciones de inversión (pesos, UI, bonos americanos, inmuebles y tierra) se verificaron en la

primera década de este siglo. La disminución de las rentabilidades en dólares en el segundo período tuvo como eje la fase final del superciclo de los commodi- ties, y la pandemia que llevaron el costo del dinero a valores cercanos a cero, culminando el período con inflación y aumento de tasas de interés en el presente año. Mayid Sader Neffa

Inversión Inmobiliaria: mayor valorización de las zonas costeras luego de la pandemia

Fuerte dinamismo del mercado de locales comerciales. Entrevista a Ing. Isidoro Kosak

Agenda Privada

Indice de libertad económica. El índice que elabora el Instituto Fraser, proporciona una medida integral del grado en que las instituciones y políticas de un país son consistentes con la libertad económica. En el ranking de países Uruguay se encuentra a mitad de la tabla de 165 países que componen la muestra..

Desafíos para la gestión de negocios: Aunque con vi- siones diferentes del posible desarrollo del año 2024, sigue dándose un panorama con incertidumbres inter- nacionales y locales, que pueden determinar el éxito o el fracaso de la conducción de los negocios y desafíos no menores a enfrentar. Pero también siempre existen opciones de oportunidades – quizás más difíciles de identificar y de enfrentar por empresas de pequeño o mediano tamaño. Cr. Ricardo Villarmarzo

Un virus con consecuencias impensadas y tiene preven- ción. El cáncer de cuello uterino esta entre la primera causa de muerte por cáncer en muchos países y en el nuestro esta entre las primeras causas, y es prevenible. Ese cáncer. al igual que el de pene, anal, tracto genital femenino y de boca y garganta, tiene en más de un 80 %. como causa un virus, el papova. Margarita Díaz

