Revista 120

VER REVISTA ONLINE AQUI

2. Nota de tapa

Economía en alerta. El futuro está comprometido con el nivel actual del tipo real de cambio, pero la causa no es la política monetaria, sino el elevado gasto público que demanda el Estado y que la casta política no está dispuesta a reformar. La dolarización total de la econo- mía sería una forma de imponer un límite pero va contra los ideales nacionalistas. El atraso cambiario no tiene solución política y su corrección a la larga la hará el mercado ajustando precios relativos o con una recesión. Juan Carlos Protasi

Entrevista: Si bien ningún precandidato lanzó su campaña, varios líderes y figuras renovadoras comienzan a posicio- narse entre los electores. Cautela, evitar los análisis pre- maturos y esperar los movimientos de los precandidatos. Esos son los primeros conceptos que esbozan politólogos y analistas políticos cuando son consultados acerca de qué esperar de las elecciones internas en junio de 2024. VictoriaMujica

8. Economía y Política

El crecimiento económico de EE.UU. se aceleró a pesar de la suba de tasas de interés. Se reduce el riesgo de recesión a pesar de que la Reserva Federal aumentó las tasas de interés a un máximo de dos décadas.

Industria de celulosa y generación de Energía. Cuando lle- gue a plena producción UPM 2, las tres pasteras sumadas inyectarán a la red 270 MW, equivalente a toda la capa- cidad de generación solar del país. Esto ha contribuido a la diversificación de la matriz energética, ampliando la capacidad de generación renovable. Utilizando biomasa como fuente de energía, las dos pasteras activas en los últimos cinco años, han proporcionado electricidad por el 6,4% equivalente de la demanda total del país.

Entrevista a Sebastián Pérez (CIU), con este desalinea- miento cambiario, se hace muy difícil sostener la actividad tanto para los exportadores como para los que compiten con productos importados en el mercado interno y en este contexto, y con el empleo comenzando a afectarse, no tiene fundamento económico que la industria aumente los salarios. Fabián Villella

El famoso CO2. Debemos usar en nuestros objetivos ambientales no sólo recortar emisiones y colocar el ahorro de emisiones logrado por nuestra conversión acelerada a energías renovables sino también nuestras grandes capturas por forestación y ganadería a pasto de buenas prácticas, que son reales y se pueden estimar con razo- nable precisión. Luis Romero Alvarez

Mercado Laboral: menor demanda de personal en el sector tecnológico y menor crecimiento de la economía reducen oportunidades de trabajo. Entrevista a Federico Muttoni

Sucedió en política: Principales hechos políticos que pautaron el bimestre junio-julio de 2023.

Sucedió en la economía: Principales hechos económicos que sucedieron en el bimestre junio-julio de 2023.

24. Mercados

Mercados internacionales: Los mercados accionarios de Estados Unidos pueden enfrentar una caída y mayor vo- latilidad, después de siete meses con una de las mejores evoluciones en los últimos años. La calificadora Fitch Ra- tings bajó la nota a la deuda norteamericana provocando una caída de los precios de los bonos.

25. Inversiones Financieras

¿Pesos, dólares o UI? ¿Corto plazo o largo plazo? Desde hace muchos años los uruguayos mantienen sus ahorros financieros en dólares para cubrirse de las devaluaciones que históricamente se produjeron en Uruguay. La historia demostró que el enorme costo del Estado y el aumento del gasto público inducen a apostar para una inversión a largo plazo a favor de un bono en UI que protege contra la inflación en dólares.

30. Inversiones en la Economía Real

Deudores hipotecarios: de existir una voluntad política de condonar algunas deudas con un criterio social, la debería realizar el BHU en vez de una ley. Esta solución de política pública parece más eficiente. Mayid Sader Neffa

Inversión Inmobiliaria: Precios estables: un buen momento para comprar sin urgencia. La inversión inmobiliaria po- dría estar perdiendo el ímpetu que tuvo hace unos años al no existir un furor por comprar casas, apartamentos o campos. Las transacciones inmobiliarias aparentes siguieron disminuyendo

Precios deprimidos y previsible cambio político, probablemente harán más atractiva la inversión inmobiliaria en Argentina que en Punta del Este. Entrevista a Juan Carlos Sorhobigarat

39. Agenda Privada

Cuba: Crack del modelo totalitario. Juan Fernandez

Orígenes y perspectivas de los recientes sucesos en Fran- cia. Juan Carlos Gomez de Castro

Las ventajas de los autos eléctricos A medida que la tecno- logía avanza y la infraestructura de carga se expande, es probable que veamos un mayor número de autos eléctricos en nuestras rutas en los próximos años, lo que contribuirá a un futuro más limpio y sostenible. Pablo Fuchsberger

El Mito de la Inteligencia artificial: un libro de Erick Larson de recomendable lectura.

C DERECHOS RESERVADOS

portfolio 120. Columnistas y colaboradores: Carlo Graziani, Juan Fernández, Juan Carlos Gómez, Mayid Sader, Pablo Fuchsberger, Cecilia Vallejo, Alvaro Diez de Medina Ricardo Villarmarzo, Fabián Villella y Victoria Mujica. Marketing y Comunicación: Lic. Fiorella Protasi. Diseño: Patricia Carretto.