Revista 110 Diciembre 2021 – Enero 2022

Se acaba la fiesta si demora en subir la tasa. La actual po- lítica monetaria expansiva, se justificaría en una situación de depresión de la actividad económica que no es el caso. Powell no debería demorar en subir la tasa para calmar las expectativas, contener la inflación y evitar una crisis financiera más adelante. Juan Carlos Protasi

Uruguay recibe al 2022 con expectativas de aumento en las inversiones. Expertos de SURA Asset Management, Puente y Nobilis analizaron las perspectivas de Uruguay para el año entrante, los atractivos que el país despierta en los inversores y los desafíos que lo esperan en el camino. Por Mateo Romano

Impuesto mínimo corporativo global: “Del impuesto mínimo hay que ocuparse; del cambio de criterio respecto a la fuente hay que preocuparse” Entrevista a Nicolás Juan

Argentina: Cristina perdió la elección ¿y ahora?. El kirchne- rismo y la Campora pretenden que el costo lo pague la opo- sición, pero si Cristina buscó gobernar y lo logró, no puede esquivar los problemas. Lo más negativo de la carta de Cristina es que le echa la culpa a la oposición y ella no va a ajustar nunca la economía. Si no se resuelve dentro del gobierno esta cuestión básica de que en 2019 la Argentina eligió a la dupla Fernández para liderar el país y no están dispuestos a asumir los costos políticos, la situación está muy complicada.

Punta del Este: Hay mucha expectativa por la llegada de argentinos pero no se percibe un aluvión de extranjeros. Juan Carlos Sorhobigarat

Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre octubre-noviembre de 2021.

Sucedió en la economía: Principales hechos que sucedieron en el bimestre en octubre-noviembre de 2021.

Plebiscito contra la LUC: “Estamos frente a un plebiscito a favor o en contra del gobierno. Si gana, la oposición se envalentona y se ensoberbece, sería desastroso. Si gana el gobierno, serviría para ubicar las piezas en sus respectivos casilleros”. Entrevista a Danilo Arbilla

Mercados internacionales: Los mercados accionarios de Estados Unidos alcanzaron nuevos récords en noviembre, gracias a las buenas ganancias corporativas y a pesar de los temores por un aumento de la inflación, racha que se vio sacudida el pasado 26 de noviembre por el surgimiento de la cepa Omicron de Covid-19 en Sudáfrica.

Mercado Local: Los Bonos del Tesoro operaron a la baja en el bimestre, en consonancia con los títulos de la región y debido al aumento en el rendimiento de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que superó el 1,69% el 21 de octubre.