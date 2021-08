Revista 108 Agosto-Septiembre 2021

2. Nota de tapa

Terminar con la inflación: una solución plausible: Los pro- blemas de credibilidad son muy importantes para diseñar una óptima política antiinflacionaria, en particular decidir el régimen cambiario: si el tipo de cambio debe atarse a algún ancla y cuál o si debe seguir flotando como hace cuarenta años. La dolarización surge entonces como solución plausi- ble para fortalecer la credibilidad, y asegurar la estabilidad, imponiendo una camisa de fuerza a los políticos para no au- mentar indebidamente el gasto público. Juan Carlos Protasi

5. Entrevista Portfolio

Referentes del comercio exterior uruguayo reflexionaron sobre el planteo del gobierno de negociar con terceros mercados por fuera del bloque regional. Por Mateo Romano

7. Economía y Política

Se hunden rendimientos de bonos americanos: La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos es una preocupación para los inversores de renta fija y los mercados financieros en general. La recuperación de la economía, llevará a la paulatina disminución de las compras de bonos por la Fed lo que hará subir las tasas en el corto plazo, pero no en el mediano plazo.

Argentina siempre al borde del abismo, es una amenaza para Uruguay:”La próxima elección es muy importante. Si triunfa el oficialismo, es muy probable que nos encaminemos a Venezuela. Si no triunfa, no se pueden esperar cambios pro mercado o pro capitalismo; sólo se harían algunas correc- ciones graduales de precios relativos. No sé cuándo pero seguro terminamos mal”. Entrevista a Roberto Cachanosky

El BROU aspira a hacer crecer el volumen de negocios aten- diendo a su objetivo de desarrollo. Entrevista a su presidente Salvador Ferrer

Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre junio-julio de 2021.

Sucedió en la economía: Principales hechos que sucedieron en el bimestre junio-julio 2021.

21. Mercados Financieros

Mercados internacionales: Índices de EEUU cerraron al alza por sexto mes consecutivo

Mercado Local: Avidez de inversores por emisiones de deuda pública y privada

24. Inversiones Financieras

Inversiones en la Mira. Cepa Delta e inflación obligan a cautela y diversificación. Opinan operadores del mercado. Fabián Villella