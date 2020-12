Revista Portfolio 103 Octubre-Noviembre 2020

2. Nota de tapa

La carreta delante de los bueyes. Es pioritario arreglar el descalabro fiscal primero y luego lo monetario. Hacerlo al revés no resolverá el serio problema que dejó el gobierno saliente. Es un error no tomar acciones que aunque fueran negativas en la opinión pública –como el rechazo a la desmonopolización de combustibles o reducir la plantilla de funcionarios– sería mejor tomarlas al comienzo del go- bierno cuando se tiene el apoyo popular y el respaldo en la pandemia. Juan Carlos Protasi

6. Entrevista Portfolio

Danilo Arbilla: “El Frente Amplio ha logrado convertir a la sociedad uruguaya en un sociedad maniquea con buenos y malos, pueblo y oligarquía, izquierda y derecha, progresistas y fascistas. Esa ha sido su tarea y su atajo al poder” “Lamen- tablemente” Uruguay camina a una grieta a la Argentina. Por Mateo Romano

9. Economía y Política

Las perspectivas económicas mundiales son menos pesi- mistas. La Ocde prevé una caída del PIB mundial del 41⁄2 % este año, antes de repuntar un 5 % en 2021. Las previsiones son menos negativas que las de las Perspectivas económicas de junio, debido a resultados mejores de los previstos para China y los Estados Unidos en el primer semestre.

Argentina no tiene salida, la situación es insostenible. Fer- nández perdió totalmente su credibilidad para ser presidente. Recuperarla es difícil, pero lo primero debería ser sacarse de encima a la Campora, lo que resulta imposible porque se quedaría sin el respaldo político y lo voltearían con mucha facilidad. Esto no parece que pueda terminar bien.

La región golpea fuerte. Desde hace unos años, se vino manejando la idea de que Uruguay ya no dependía tanto de la región como hace años y que nos habíamos desaco- plado. Fue un relato sin fundamentos reales. A la prueba nos remitimos.

Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre Agosto-Septiembre.

Sucedió en la economía: Principales hechos que sucedieron en el bimestre Agosto-Septiembre.

17. Mercados Financieros

Mercados internacionales: Volatilidad y vaivenes en merca- dos accionarios. Entrevista a Miguel Boggiano

Mercado Local: Estabilidad tras nueva política del BCU

23. Inversiones Financieras

Opciones, una introducción práctica. Algunos operadores financieros han llegado a decir: “El día que uno aprende a operar con opciones, ya no compra más acciones”. Carlo Graziani