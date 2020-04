Delikatesy Azjatyckie

Paradoksalnie, im ostrzejszy nóż, tym większe bezpieczeństwo podczas krojenia. Warto zatem zainwestować w odpowiedni sprzęt, który będzie dobrze leżał w twojej dłoni, a przy tym posiadał wysokiej jakości ostrze. Z taką pomocą precyzyjne krojenie będzie zdecydowanie przyjemniejsze – i łatwiejsze.

W Kuchni Lidla znajdziecie propozycję na sajgonki z pieczoną kaczką oraz prezentację 3 sposobów na spring rollsy (z łososiem wędzonym, z warzywami, z pieczonym boczkiem). Dodatkiem do większości dań kuchni azjatyckiej jest ryż. w kuchni pekińskiej ryż występuje sporadycznie, a jego miejsce zajmują gotowane na parze pszenne bułeczki. W Europie niesłabnącą popularnością cieszą się azjatyckie makarony ryżowe (również z ryżu brązowego) oraz znane z chińskich zupek pszenne makarony błyskawiczne. Oprócz ryb i owoców morza – główny białkowym składnikiem potraw jest kurczak (w Chinach również kaczka) oraz wołowina i wieprzowina.

Na południu rządzi ryż (także pod postacią makaronu ryżowego), a na północy – pszenica. Azjatyckie dania nie mogą obyć się bez anyżu gwiazdkowego, imbiru, kurkumy, chili czy gorczycy.

Co więcej, chińscy emigranci na początku pobytu w krajach zachodnich są nawet zdrowsi niż populacja żyjąca w Chinach. Wynika to z faktu, że migrują ludzie w lepszym stanie zdrowia. Wydaje się, ze najważniejszą przyczyną tego zjawiska jest zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi ze średniej wartości 4,30 mmol/l (165 mg/dl) do 5,33 mmol/l (205 mg/dl). Na drugim miejscu jest zwiększenie się częstości występowania cukrzycy z 3% do 9%. Innym ważnym czynnikiem jest większe rozpowszechnienie nadwagi i otyłości.

To właśnie w Chinach wynaleziono sos sojowy, ser tofu i obłędnie przyprawione potrawy. Dania chińskie przygotowuje się szybko, wyjątek w tym względzie stanowią pekińskie zupy lecznicze.

Kuchnia południa Chin spopularyzowała smażony ryż z kruchymi warzywami. Wschód Chin słynie z duszonych w ciężkich sosach mięs, delikatnych ryb i owoców morza. Kuchnia syczuańska stanowi połączenie tradycji chińskiej z indyjskimi przyprawami i jest niezwykle aromatyczna. Chińczycy twierdzą, że umysł i życiowa siła mogą być w stanie homeostazy dzięki żołądkowi.

Swoje potrawy przyrządzają oni na oleju sezamowym lub sojowym. Są one bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, przyspieszają metabolizm i obniżają poziom złego cholesterolu we krwi. Większość potraw smażona jest na woku – krótko, w bardzo wysokiej temperaturze. Dzięki temu produkty zachowują większość swoich składników odżywczych.

Jednak mimo że każdy region to trochę inna odsłona kuchni azjatyckiej, są także elementy wspólne. To Europejczycy są bardziej skłonni do eksperymentowania z daniami Azji niż mieszkańcy tego kontynentu. Azjaci są też znani z wykorzystywania składników, które mają pod ręką – roślin, które rosną w ich regionie, mięsa zwierząt hodowanych w pobliżu czy ryb złowionych w okolicznych wodach. Z tym wiąże się też kolejna charakterystyczna cecha kuchni azjatyckiej, czyli świeżość i wysoka jakość używanych produktów.

Wszystkie te przyprawy przyspieszają trawienie, a także odtruwają organizm i ułatwiają pozbywanie się z niego toksyn. Dalekowschodnie dania często opierają się też na świeżych ziołach, przede wszystkim kolendrze, mięcie i bazylii azjatyckiej, także znanych ze swoich prozdrowotnych właściwości. Krótkie smażenie możliwe jest dzięki temu, że większość produktów w kuchni azjatyckiej kroi się na wąskie paski.

Wśród najbardziej znanych kuchni azjatyckich wymienia się kuchnię chińską, japońską, wietnamską, tajską i koreańską. Jak widać, kuchnia azjatycka kryje w sobie wiele odmian stylów kulinarnych. I dobrze, bo dzięki temu przyrządzenie potraw typowo azjatyckich nigdy się nie znudzi! Różnorodność przypraw charakterystycznych dla kuchni azjatyckiej sprawia, że przeciętny Europejczyk za każdym razem sięgać będzie po potrawy azjatyckie z równie wielkim zainteresowaniem.







filet teriyaki z ananasem oraz karpia w domowym sosie teriyaki z porem i sezamem. W populacji hinduskiej obserwuje się alarmujące zwiększenie częstości występowania zespołu metabolicznego (zaburzenia metaboliczne towarzyszące otyłości, zwłaszcza brzusznej). Dotyczy on aż 29% Hindusów, w porównaniu z 21–24% Chińczyków i na przykład tylko 11% Koreańczyków.

Ma to związek z wydłużaniem się życia populacji wtórnie do zwiększenia dochodu na głowę ludności i zmniejszenia umieralności niemowląt. Drugą przyczyną jest zwiększenie częstości występowania czynników ryzyka, wtórnie do zmiany sposobu żywienia. Uzyskano wiele dowodów na to, że osoby, które były niedożywione w łonie matki, są szczególnie podatne na rozwój cukrzycy i chorób układu krążenia w dorosłym życiu.

żółwim, zawierające różnorodne przyprawy, które gotuje się bez przerwy kilka tygodni. Tak przygotowana potrawa zawiera odpowiednią ilość chi – energii życiowej i jest podawana osobom, które muszą zrównoważyć w swoim ciele yin i yang. Każda potrawa powinna zawierać pięć smaków, które – w zależności od rodzaju – oziębiają lub ocieplają organizm i wpływają na funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów wewnętrznych. Jeśli chodzi o kuchnię japońską, to warto również sięgnąć po dania z sosem teriyaki, którego podstawą jest połączenie dwóch składników – sosu sojowego i cukru.

W Korei przygotowywanie kimchi na wielką skalę odbywa się tuż przed zimą i nosi nazwę gimjang. Podstawą dań głównych bywa tutaj ryż lub makaron ryżowy, a wśród dodatków spotykamy często sos sojowy lub rybny. To właśnie ten drugi uznawany jest za wyróżnik potraw inspirowanych kuchnią wietnamską. Nic więc dziwnego, że najpopularniejsze danie kuchni wietnamskiej, czyli zupę pho z wołowiną, przyrządza się, dodając sos rybny. Do rozpoznawalnych w Polsce potraw rodem z Wietnamu zaliczyć trzeba także sajgonki.

Spożywają głównie produkty zbożowe (pszenne), rośliny strączkowe (soja, soczewica), ryż i warzywa, a spośród tłuszczów różne oleje roślinne oraz klarowane masło (ghee). Jednak również w Indiach postępują zmiany sposobu żywienia w kierunku „zachodniej diety”, szybciej w miastach oraz na zurbanizowanej i uprzemysłowionej północy niż na rolniczym południu kontynentu. Duże jest spożycie cukru i żywności bogatej w tłuszcz, zwiększyło się również spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych. ubiegłego wieku doświadczają stałego rozwoju ekonomicznego. Dzięki genetycznym modyfikacjom i nawożeniu wyhodowano wysoko wydajne zboże.

Wiele potraw w polskiej kuchni składa się z samych węglowodanów, skrobi, tłuszczu i mięsa, często obywamy się bez surówek i warzywnych dodatków. W Azji coś takiego jest nie do pomyślenia – stanowią one jeden z głównych składników niemal każdego dania. Do tego często serwowane są one „al dente" za sprawą metody stir-fry. Tak przyrządzone tracą mniej wartości odżywczych niż przy długotrwałej obróbce.

Hindusi żyjący na zurbanizowanej północy mają duże stężenia triglicerydów i małe tzw. dobrego cholesterolu frakcji HDL, więcej wisceralnej (wewnątrzbrzusznej) tkanki tłuszczowej i często chorują na cukrzycę.

Imigranci zwiększają spożycie produktów zwierzęcych, tłuszczu, nabiału i słodyczy. Pozytywną zmianą jest zwiększenie spożycia warzyw i owoców. Zwraca uwagę, że wraz z wydłużaniem się pobytu w kraju emigracji u kanadyjskich Chińczyków obserwuje się zwiększenie IMT tętnicy szyjnej.

Metoda ta, zwana julienne, sprawia, że wystarczy tylko kilka minut, by potrawa była gotowa. Aby przygotować warzywa stir-fry konieczne jest posiadanie bardzo ostrego noża i pewnej wprawy, jednak efektem są zdrowe i smaczne potrawy.