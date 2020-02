Portfolio 99 Febrero-Marzo 2020

2. Nota de tapa

Shock de confianza, será posible?. La falta de inversión es la restricción para crecer. Inducir un shock de confianza para encender los motores del crecimiento requiere medidas audaces que la diversidad ideológica de la coalición y la cerrada oposición frenteamplista y sindical lo hará difícil. Juan Carlos Protasi

5. Entrevista Portfolio

Metas y desafíos a afrontar por el próximo gobierno en la voz de los empresarios. Abatir el déficit fiscal, controlar la inflación y generar fuentes laborales deberían ser los princi- pales objetivos. Por Mariel Varela

7. Economía y Política

La economía mundial experimentará un ligero repunte, pero con riesgo de corrección. Según el Banco Mundial, el crecimiento de los mercados emergentes y las economías en desarrollo se acelerará en 2020 debido a que algunas economías emergentes superarán el período recesivo

Argentina: no está acorralada, pero es mala su perspectiva. Tiene un mejor balance externo, pero no tiene una buena perspectiva de crecimiento a mediano plazo si no resuelve el tema de la deuda. Y este parece que será largo y difícil.

Paraguay: Las oportunidades son importantes, pero los desafíos para el país son enormes, y en particular Paraguay necesitará de un liderazgo maduro y responsable que busque fortalecer sus instituciones y la seguridad jurídica. Amaral & Asociados.

Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre Diciembre-Enero. Fabián Villella

Sucedió en la economía: Principales hechos que sucedieron en el bimestre Diciembre-Enero.

Las auditorías: de lo posible a lo utópico. Realizar “audito- rías” con el enfoque amplio que ha tomado difusión por los medios de prensa y otros afines y que ha generado expec- tativas en la opinión pública no es una iniciativa sencilla. Ricardo Villarmarzo

19. Mercados Financieros

Mercados internacionales: Bolsas en nuevos máximos y posterior derrumbe por coronavirus. Fabián Villella

Mercado Local: Bonos operaron con firmeza y Letras ofrecen rendimientos atractivos para Carry Trade