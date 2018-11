Portfolio 91, Octubre-Noviembre 2018

VER REVISTA ONLINE AQUI

2. Nota de tapa

La posverdad del desacople. Transmitir la “posverdad” de que Uruguay está desacoplado de la región y que la situación es muy sólida es una hipocresía. Juan Carlos Protasi

4. Entrevista Portfolio

Entrevista al presidente saliente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Ing. Agr. Diego Balestra. “El país está en una zona de alerta fuerte”. Ma José Frías

7. Economía y Política

El probable estallido de la burbuja en Wall Street. El mercado parece a prueba de balas pero no es evidencia de una economía sólida sino de una burbuja artificial que terminará en una crisis que podría ser peor que la de 2008. Research de Portfolio

La comarca sumida en la incertidumbre. Brasil y Argentina, tienen por delante un difícil trance en los próximos meses a causa de una deteriorada situación económica y un incierto panorama político. Pocas veces Uruguay se vio enfrentado a una simultánea crisis de Argentina y Brasil. Juan Carlos Protasi

Arriesgando un pronóstico electoral. ¿Un cuarto gobierno del Frente Amplio o un cambio hacia una coalición de los partidos que hoy son opositores? ¿Hacia dónde va el Uruguay? Entrevista a Nelson Fernández

Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre Agosto-Setiembre. Fabián Villella

Sucedió en la economía: Principales hechos que sucedieron en el bimestre Agosto-Setiembre. Fabián Villella

20. Mercados financieros

Mercados internacionales: Nuevos records en Wall Street, a pesar de la guerra comercial con China y un alza en las tasas de interés. Fabián Villella

Mercado Local: Los Bonos uruguayos operaron estables, a pesar del aumento en las tasas de interés en Estados Unidos y la incertidumbre financiera y política regional. Fabián Villella

23. Inversiones financieras

El problema del ingreso. Trataremos de dar respuesta a la pregunta que se pone un inversor o ahorrista: ¿En qué momento conviene comprar tal o cual acción? Carlo Graziani

En qué invertir? Inversión “con cautela” en Estados Unidos, bonos de corto plazo y dólares. Entrevista a Nobilis. Fabián Villella

Qué es tolerancia al riesgo. La tolerancia al riesgo es el grado de variabilidad en el rendimiento de la inversión que un inversor está dispuesto a soportar. Research de Portfolio

33. Economía Real

Inversión Inmobiliaria: Se frenó el mercado inmobiliario, disminuyen levemente los precios en dólares de los inmuebles. Research de Portfolio

Bado y Asociados Sotheby: Fuerte pausa por parte de los compradores que apuestan a una corrección hacia abajo

del precio en dólares de las propiedades. Entrevista a Carlos García Arocena.

Mercado Inmobiliario: Más dudas que certezas. Será vital la conducción de políticas publicas domésticas (en especial la económica y la laboral) y el devenir de las economías vecinas,

la inversión extranjera y los flujos de capital que reciba el país, para ver hacia dónde se mueven los precios. Mayid Sáder Neffa.

Punta del Este: El extranjero adinerado quiere tener un apartamento frente al mar en un balneario prestigioso. Entrevista a Luis Sader

40. Agenda Privada

El despertar de la economía liberal: El plan de gobierno del coronel Latorre se basó en imponer autoridad y se comprometía a amparar el libre comercio y la industria. Juan Carlos Gómez.

China: el misterio definitivamente revelado ni capitalista ni democrática: Prueba fundamental. Juan Fernández

Gestión empresarial en tiempos difíciles: Hay un claro ánimo empresarial a casi todo nivel de actividad de riesgos acrecentados, rentabilidad comprometida, viabilidad de los negocios cuestionada, condiciones del contexto que no hacen pensar en asumir nuevas inversiones. Una crisis implica riesgos y oportunidades. Los primeros deben ser administrados y las segundas aprovechadas. Ricardo Villarmarzo

Keynes, Versalles y la paz El 11 de noviembre se cumplen cien años del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Recordamos la irrefutable visión de Keynes, que no fue escuchado. Miguel Levy

Puma, Adidas y Nike. El deporte siempre formó parte de la vida de los seres humanos y la ropa deportiva es un negocio que se ha convertido en una inversión muy lucrativa. Cecilia Vallejo

