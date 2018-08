Portfolio 89, Junio-Julio 2018

VER REVISTA ONLINE AQUI

2. Nota de tapa

Argentina otra vez: El gradualismo de Macri fracasó frente al desequilibrio fiscal que dejó el kirchnerismo, el futuro es incierto, con nulo crecimiento e inflación más alta. Juan Carlos Protasi

5. Entrevista Portfolio

Entrevista a Juan Mailhos, gerente del Departamento Jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.”El gobierno mantiene un diálogo de fachada y no nos escucha” María José Frías

8. Economía y Política

Sólido crecimiento de EE.UU con chances de recesión a comienzos de 2020, según encuesta a expertos de la firma Zillow. Research de Portfolio

Fragilidad de Uruguay ante turbulencia en la región. Aumenta la inestabilidad de Argentina y Brasil, pero el gobierno parece no darse cuenta. Juan Carlos Protasi

Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre Abril-Mayo. Fabián Villella

Sucedió en la economía: Principales hechos que sucedieron en el bimestre Abril-Mayo. Fabián Villella

Entrevista a Juan Manuel Rodríguez: El cambio tecnológico va a debilitar la competitividad de los países que no se adapten. Fabián Villella

No existen fundamentos fiscales para un peso fuerte. La historia demuestra que su fortaleza fue ficticia, por no tener fundamento fiscal y el peso sufrió fuertes reveses en su valor. Juan Carlos Protasi

21. Mercados Financieros

Mercados internacionales: Las bolsas de Estados Unidos redujeron la volatilidad aunque no pudieron recuperar los máximos de Enero. Fabián Villella

Mercado Local: Bonos del Tesoro operaron con altibajos debido a suba del dólar y tasas de Estados Unidos. Fabián Villella

24. Inversiones Financieras

Invertir en renta fija ante volatilidad del dólar. Mientras, Uruguay mantenga una política de represión de la inflación, las alternativas de títulos en pesos son más rentables que los denominados en dólares. Research de Portfolio

29. Empresariales

Lanzamientos y eventos de las empresas más importantes de la plaza local

31. Economía Real

Inversión Inmobiliaria: Leve baja de precios de inmuebles en zonas medias. Research de Portfolio

Bado y Asociados Sotheby: Crisis argentina no repercutió en mercado inmobiliario. Entrevista de Portfolio

Punta del este: Inversores no llegan por altos costos y excesivas regulaciones. Entrevista a Juan Carlos Sorhobigarat

Alquilar o comprar: no existen evidencias claras de que alquilar sea mejor alternativa que comprar. Mayid Sáder Neffa.

40. Agenda Privada

¿Hacia un tercera guerra fiscal mundial?. Ma. Noel Otero y Wilington Pardo

Asoma el mercantilismo en la economia mundial. Acentuación del sentimiento de soberanía y corrientes populistas, resisten la globalización. Juan Carlos Gomez

Cambio organizacional: Reflexionar sobre tendencias del entorno y transformaciones tecnológicas y demográficas, para revisar el modelo de negocios. Ricardo Villarmarzo

Alibaba: participará junto con las autoridades chinas contra las falsificaciones usando tecnologías y análisis de macrodatos para proteger a sus consumidores. Cecilia Vallejo

Apendicitis siempre toma por sorpresa. Margarita Díaz

