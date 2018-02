Portfolio 87, Febrero-Marzo 2018

VER REVISTA ONLINE AQUI

2. Nota de tapa

La pugna por la distribución: La inflación que es un fenómeno monetario, en el fondo resulta de una pugna por la distribución de la riqueza de los diferentes actores sociales. Juan Carlos Protasi

4. Entrevista Portfolio

Conflicto rural: “El zapato nos aprieta a todos y a algunos les está quedando chiquito” Entrevista a Pablo Zerbino. María José Frías

6. Economía y Política

La debilidad del dólar podría revertirse. El Secretario del Tesoro dice que es bueno un dólar débil; también lo había dicho Trump, pero ahora éste cambió y quiere un dólar fuerte.. Research de Portfolio.

Aumenta riesgo de corrección en mercado accionario. Según el FMI, la economía mundial cobrará impulso en 2018, aunque temporal, por un mayor déficit pero vaticina un riesgo de corrección de las bolsas por mayores presiones inflacionarias. Research de Portfolio

Dejar de manipular el dólar. El gobierno dice que si no fuera porque el BCU compra dólares en el mercado su precio bajaría aún más. También dice que “el precio del dólar no es controlable por el Estado uruguayo”. Pero no es así. Juan Carlos Protasi

Sucedió en política: Principales hechos que pautaron el bimestre Diciembre-Enero. Fabián Villella

Sucedió en la economía: Principales hechos que sucedieron en el bimestre Diciembre-Enero. Fabián Villella

Entrevista a Ignacio De Posadas: “En Uruguay el estado de derecho renguea en muchas cosas” Fabián Villella

16. Mercados Financieros

Mercados internacionales: Bolsas de EEUU en nuevos récords gracias a reforma fiscal y ganancias corporativas. Fabián Villella

Mercado Local: Estabilidad en Bonos y preferencia de inversores por Letras. Fabián Villella

Cuánto vale realmente una inversión? Se evalúan las rentabilidades de un Bono en UI, el Oro, la compra de un apartamento y la compra de un campo. Mayid Sader

Análisis Técnico: ¿Cuánto duran y cuán rápidas son las fases alcistas y bajistas?. Carlo Graziani

26. Empresariales

Lanzamientos y eventos de las empresas más importantes de la plaza local

28. Economía Real

Inversión Inmobiliaria: Precios de inmuebles estables en dólares a pesar de baja del dólar. Research de Portfolio

Balance y perspectivas para 2018 del mercado inmobiliario. Bado & Asociados/Sotheby´s International Reality

Punta del Este oportunidad para invertir? Entrevista a Juan Carlos Sorhobigarat director Inmobiliaria Terramar.

34. Finanzas Personales

Escenarios de negocios para 2018. Cada comienzo de año implica de alguna manera una evaluación de lo ocurrido y una exploración de las perspectivas respecto a lo que podrá venir al menos en el futuro de corto plazo. Ricardo Villarmarzo

Invertir en Paraguay, ¿por qué? Carlos Amaral

38. Agenda Privada

Punta del Este: buena temporada pero con baja rentabilidad para la hotelería. Entrevista a Analía Suárez empresaria hotelera

Una mirada al crecimiento económico del mundo y al de Uruguay en el mundo: Mirando al mundo por países se ve que la mayor dinámica productiva la siguen mostrando los países asiáticos, los que antes se denominaron tigres asiáticos. Jorge Buscio

Releyendo a los clásicos: Con este resumen se pretende brindar una primera aproximación conceptual a la obra de Hayek sobre la libertad Miguel Levy

FRENTE AMPLIO hacia 2019. La situación económica y el mercado de trabajo (empleo-desempleo) en 2019, serán los elementos determinantes en las elecciones de ese año. Juan Fernandez

La imitación no es falsificación y existen imitaciones legales, o surgimiento de marcas nuevas. Cecilia Vallejo

