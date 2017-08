Portfolio 83, Junio-Julio 2017

VER REVISTA ONLINE AQUI

2. Nota de tapa Una aritmética inevitable: Que las empresas se tengan que ajustar al modelo de aumento del salario real con estancamiento de la productividad laboral obliga a primero a ajustar sus costo y luego a bajar la cortina. Es un modelo que no sirve a las empresas, ni a los trabajadores ni al país. Juan Carlos Protasi

4. Entrevista Portfolio El futuro del sistema de AFAPs debe ser dinamizado, ofreciendo mayores montos en las jubilaciones a través de la promoción del ahorro voluntario. Entrevista a Sebastián Peaguda. María José Frias

8. Economía y Política FMI proyecta crecimiento mundial más alto para 2017-2018. James Hanson

China: restricción crediticia hace perder impulso a la economía. Las expectativas negativas respecto al futuro de China, no sólo son relevantes para China por sus implicancias en el modelo de sustitución de demanda externa por demanda interna, sino para todo Occidente y América Latina en particular. Redacción de Portfolio

Dólar sube o baja en el mundo? Qué pasará con las tasas en dólares y cómo impactará en Uruguay. Juan Carlos Protasi

Sucedió en la economía: Principales hechos que sucedieron en el bimestre Abril-Mayo. Fabián Vilella

17. Bolsas Mundiales Mercados internacionales: Se alcanza record en Wall Street. Fabián Villella

Mercado Local: Bonos del Tesoro operaron con firmeza y continuó baja en rendimiento de Letras. Fabián Villella

22. Inversiones Financieras Una sugerencia nefasta: el caso Cell Therapeutics, ilustra como hay que tener cuidado con la aplicación a la ciega del refrán “Buy on the rumor, sell on the news”. Carlo Graziani

25. Empresariales Lanzamientos y eventos de las empresas más importantes de la plaza local

29. Economía Real Inversión Inmobiliaria: Montevideo donde los inmuebles son de los más caros de la región. Research de Portfolio

Carrasco: “Precios menores a zonas Premium de Buenos Aires atraen inversores extranjeros”. Entrevista a Jose Luis Bado y Carlos García Arocena de Inmobiliaria Sotheby

La madre de todas las Injusticias en el mercado de vivienda: El intervencionismo espasmódico del Estado. Mayid Sader 38.

Finanzas Personales Inclusión Financiera: Tercerizaciones del Estado Uruguayo : otra “Adecuación Fiscal”?. Redacción Portfolio

40. Agenda Privada Geopolítica: ISIS (Estado Islámico) Origen y Evolución. Los musulmanes Sunnitas, ampliamente mayoritarios en el mundo musulmán actual, consideran a los Chiitas como “Herejes” y actúan en consecuencia. Juan Fernández

Uruguay 1995 a 1998: Cambio político y Estancamiento Económico. Juan Carlos Gomez

¿Hay crisis a nivel de empresas? La sociedad no le da un rol relevante y positivo a quien plantea ideas de negocios, lleva acciones para implementarlas y desarrollarlas, genera empleos, lucra y reinvierte a la vez que también aplica utilidades a otros fines personales o de otros nuevos negocios. Ricardo Villarmarzo

Fifa marca registrada del futbol mundial. Representa una plataforma comercial de las más eficaces del planeta para llegar a todos los consumidores y garantiza a una marca un enorme alcance mundial, de forma exclusiva. Cecilia Vallejo

La diarrea por salmonella se puede evitar con medidas preventivas. Margarita Díaz

